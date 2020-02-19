Криминальная семья: в Хмельницкой области поймали группу наркоторговцев (Фото, Видео)

Новости Украины:В райцентре Полонное задержали маму с сыном, которые с сообщником продавали метадон.

В Хмельницкой области работники полиции задержали трех человек за сбыт метадона. Двое из них - мать и сын, которые несколько месяцев сбывали наркотические вещества местном наркозависимому населению.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на сектор коммуникации ГУНП в области.

"Задержали трех человек, подозреваемых в сбыте метадона на территории Полонского района. Трое жителей райцентра Полонное, среди которых мать и сын, в течение нескольких месяцев занимались сбытом наркотического вещества местным наркозависимым лицам", - говорится в сообщении.

Указано, что полиция начала следственные действия, после того, как местное население начало жаловаться на рост количества людей в состоянии наркотического опьянения на улицах.

"В связи с этим работники полиции провели ряд оперативных и следственных действий, которые вывели их на след наркосбытчиков. В дальнейшем правоохранители осуществили несколько оперативных закупок, которые позволили задокументировать преступную деятельность злоумышленников", - отметили в секторе коммуникации.

Отмечается, что по факту совершения уголовного преступления открыто производство по ч. 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

"Сейчас решается вопрос об объявлении всем трем подозрения и избрании меры пресечения", - добавили в пресс-службе.