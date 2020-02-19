Жуткая авария: на Закарпатье легковушка въехала в грузовик (Фото)

Новости Украины:В Закарпатской области Mercedes-Benz Actros столкнулся с грузовиком: водитель погиб, пассажирка травмирована.

На Закарпатье легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате полученных травм водитель легковушки погиб на месте, также была травмирована пассажирка грузовика.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

Сообщается, что вчера, 18 февраля, в 21:29, полицейские получили сообщение о ДТП в селе Сельцо Иршавского района.

"Полицейские установили, что 29-летний житель села Заречье, двигаясь на автомобиле Mercedes C320 по улице Главной в селе Сельцо, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым авто. В результате лобового столкновения, житель Заречье скончался на месте происшествия. Травмы также получила пассажирка Mercedes-Benz Actros - 48-летняя жительница села Нересница Тячевского района", - говорится в сообщении.

Также указано, что по результатам теста, водитель грузовика был трезв.

Отмечается, что автомобили изъяты и помещены на спецплощадку.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к летальному исходу). Следствие по делу продолжается.