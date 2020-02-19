В Черкассах четыре человека пострадали в результате ДТП

Новости Украины:На перекрестке улиц Чорновила и Сагайдачного столкнулись два автомобиля и маршрутка.

В Черкассах две женщины госпитализированы и еще двое - доставлены в травмпункт с повреждениями, полученными в результате столкновения маршрутного автобуса и двух автомобилей.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь "Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Ирина Назарок.

"В Черкассах четыре человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей и маршрутки", - говорится в сообщении.

Информируют, что сегодня утром на перекрестке улиц Вячеслава Чорновила и Гетьмана Сагайдачного столкнулись автомобили Mitsubishi, Audi и маршрутка №5. Кроме того, один из автомобилей задел еще и троллейбус, в котором никто не пострадал.

На место происшествия сразу выехали две бригады ЭМП. Медики осмотрели пострадавших. В помощи специалистов экстренной службы нуждались четыре человека.

Девушку 27 лет из авто Mitsubishi доставили в 3-ю Черкасскую городскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом кисти. Пострадавшую из маршрутки, 62-летнюю женщину, также доставили в 3-ю Черкасскую городскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами. Еще двух 28-летних пассажирок маршрутки доставили в травмпункт с ушибами.