В зоне ООС поймали очередного боевика

Новости Украины:Нацгвардия на Донбассе задержала мужчину, который принадлежит незаконному вооруженному формированию.

На Луганщине на блокпосту задержали боевика, который пытался попасть на материковую Украину.

Об этом говорится в сообщении штаба ОС в Facebook.

"Военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии в ОТУ "Север" обнаружили подозрительную личность, которая пыталась пересечь блокпост возле Городища на Луганщине", - говорится в сообщении.

В поисковой базе ситуационного центра гражданин 1958 года числился как лицо, причастное к незаконным вооруженным формированиям и подлежащий задержанию", - добавили в штабе ОС.

Мужчину доставили в Беловодский отдел полиции ГУ НП в Луганской области, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 УКУ "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".