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Обострение на Донбассе: в штабе ООС сообщили о состоянии раненых

Обострение на Донбассе: в штабе ООС сообщили о состоянии раненых
10:59 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Угрозы жизни пострадавшим в результате боев на Донбассе во вторник украинским военным нет.

Украинские военнослужащие, получившие ранения и боевые травмы в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины во вторник, получили медицинскую помощь в мобильном госпитале и готовятся к эвакуации в военно-медицинскую клинику, их жизни ничего не угрожает.

"Всем раненым на месте происшествия была предоставлена соответствующая медицинская помощь, все своевременно доставлены средствами медицинской эвакуации на военный мобильный госпиталь. В настоящее время они там после дообследования получили соответствующую хирургическую помощь и готовятся к эвакуации в один из военно-медицинских клинических центров по назначению. Угрозы жизни нашим раненым нет", - говорится в видеосообщении, опубликованном на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

Обострение на Донбассе: обстрелы из запрещенного оружия, один военный погиб и шестеро пострадали

Как сообщалось, напомним, утром 18 февраля российско-оккупационные силы атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный на Донбассе. Под огневым прикрытием противник перешел к активным наступательным действиям и сделал попытку прорваться через линию разграничения.

В результате наступления боевиков один украинский военный получил смертельное ранение. Еще пятеро военных пострадали, в том числе двое получили контузию.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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