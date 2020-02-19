На Запорожье выявили участников ОПГ, которые занимались рэкетом

Новости Украины:В Запорожской области задержали группу вымогателей "долгов", которые насильно удерживали четырех мужчин

В Бердянске задержали участников преступной группы, которые удерживали четырех мужчин, которые требовали от них возврата несуществующего долга и завладели их автомобилями.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"Полицейские установили, что злоумышленники 14 февраля нанесли телесные повреждения четырем жителям Бердянска, удерживали их против воли в одном из помещений города и требовали 60 тысяч долларов США за несуществующий долг. Когда потерпевшие передали 10 тысяч долларов США, у них отобрали имущество и автомобили, после чего отпустили", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские получили информацию о незаконной деятельности членов группы на территории города Бердянск, совершивших ряд тяжких корыстных преступлений.

"Принятыми оперативно-розыскными мероприятиями, полицейские установили и задержали четырех человек, которые являются активными участниками криминальной среды Бердянска - членов организованной преступной группы, причастных к преступлению. Ими оказались жители Бердянска, некоторые из них ранее судимы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и роль каждого из мужчин в совершении правонарушения", - рассказал временно исполняющий обязанности начальника Бердянского отдела полиции Игорь Андрющенко.

Указано, что вещественные доказательства были изъяты. Фигуранты задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас продолжаются дальнейшие следственные действия, устанавливаются другие лица преступной группировки, причастных к совершению этого преступления, а также других уголовных преступлений на территории Запорожской области.

По данному факту возбуждены уголовные производства по признакам ст.189 (вымогательство), ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ст.187 (разбой) и ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.