В Одесском порту погрузчик задавил мужчину и женщину

Новости Украины:Сегодня в морском порту "Южный" автопогрузчик смертельно травмировал двух человек.

В среду, 19 февраля, в порту "Южный" (одна из крупнейших в Европе гавань, входящая в так называемый круг портов Большой Одессы) в ходе перегрузочных операций погибли два человека. На них — мужчину и женщину, которая была работницей весового комплекса, — наехал тяжелый автопогрузчик.

В Главном управлении Национальной полиции в Одесской области сообщили, что утром портовый погрузчик сбил двух человек, которые погибли от травм, несовместимых с жизнью.

"45-летняя работница склада и 22-летний охранник порта погибли в результате наезда автопогрузчика, который двигался назад", — информировали в региональном главке Нацполиции.

Решается вопрос о правовой квалификации ЧП.

Сообщается, что первыми на место происшествия прибыли медики "скорой", однако им оставалось лишь констатировать смерть потерпевших. Полученные ими травмы оказались несовместимы с жизнью.

В порту из-за происшествия временно приостановили работы.