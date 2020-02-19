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В Киеве мужчина использовал эвакуатор для угона автомобиля (Фото, Видео)

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В Киеве мужчина использовал эвакуатор для угона автомобиля (Фото, Видео)
19:38 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Во время обыска у этого похитителя следователи обнаружили арсенал оружия и боеприпасов.

В столице мужчина угнал "Мерседес" с помощью эвакуатора.

Об этом информирует отдел коммуникации полиции Киева.

"В столичную полицию от киевлянки поступило сообщение о том, что на улице Ежи Гедройца угнали ее авто. На вызов выехала следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции и патрульные. Полицейские опросили потерпевшую, просмотрели видео с камер наблюдения и установили, что злоумышленник угнал «Мерседес» при помощи эвакуатора", - говорится в сообщении.

Правоохранители также установили маршрут следования эвакуатора и обнаружили гаражный кооператив, где злоумышленник спрятал иномарку. Фигуранта задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Это 30-летний ранее не судимый киевлянин.

В свою очередь, на основании постановления следственного судьи полицейские Голосеевского управления с привлечением спецназа полка № 1 провели обыск по месту жительства злоумышленника. В частности, во время следственного действия правоохранители обнаружили и изъяли оружие разного калибра, боеприпасы к нему, запал от гранаты, государственные номерные знаки, документы на транспортные средства с явными признаками подделки, а также устройство для создания магнитных карточек.

Вещественные доказательства направлены на соответствующие экспертизы.

Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №1 мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью первой статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и частью первой статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) УКУ.

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Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы. Судом решается вопрос об избрании в отношении его меры пресечения.

Проверяется причастность подозреваемого к совершению других преступлений на территории столицы.

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Киев, Угон, Нацполиция.
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