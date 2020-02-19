День на Донбассе: ранен украинский военный

Новости Украины:Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Незаконные вооруженные формирования семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, ранение получил один военнослужащий ВСУ, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня … Сегодня, 19 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", говорится в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также зафиксировано активность снайперской пары.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов по нашим позициям, а именно: неподалеку г.Марьинки, с.Лебединского с.Славного,с Василевки и с.Широкино.

Также два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": в районе н.п. Луганское и н.п.Орехово.