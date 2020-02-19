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Собирал информацию о ВСУ: контрразведка СБУ задержала шпиона боевиков

Собирал информацию о ВСУ: контрразведка СБУ задержала шпиона боевиков
22:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Прокуратура Луганской области

Новости Украины:Правоохранители задержали в Киеве агента т.н. "МГБ ЛНР", который собирал данные о ВСУ.

Контрразведка Службы безопасности Украины сотрудники прокуратуры Луганской области задержали в Киеве агента незаконных вооруженных формирований, который передавал разведывательную информацию представителям так называемого "МГБ ЛНР".

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что бывший сотрудник органов МВД, житель временно оккупированного Луганска, был завербован так называемым "МГБ ЛНР". Для выполнения задания кураторов он прибыл на подконтрольную украинской власти территорию, где собирал сведения о дислокации и перемещения подразделений, привлеченных к проведению антитеррористической операции", - сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области в среду.

По информации прокуратуры, в дальнейшем разведданные агент передавал конкретному лицу "спецслужбы" оккупационной администрации посредством телефонной связи.

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В то же время отмечается, что длительное время информатор скрывался от следствия в разных населенных пунктах Украины и был объявлен в розыск. Правоохранители задержали агента по месту временного проживания в Киеве.

Задержанный будет доставлен в суд для рассмотрения ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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СБУ, Луганская область, ВСУ, Шпионаж, ОРДЛО.
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