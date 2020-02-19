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Военные прокуроры поймали командира взвода из Нацгвардии на получении взятки

Военные прокуроры поймали командира взвода из Нацгвардии на получении взятки
14:55 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости Украины:В ОГПУ рассказали о задержании командира взвода одной из воинских частей по подозрению в получении 1 тыс долл США.

Военные прокуроры задержали по подозрению в получении 1 тыс. долл. командира взвода одной из воинских частей Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщили УНН в Офисе Генпрокурора.

"Военные прокуроры, при оперативном сопровождении СБУ, задержали командира взвода роты конвоирования одной из воинских частей НГУ за получение 1000 долларов США неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Указанное должностное лицо на получении неправомерной выгоды в городе Житомир, как указано, правоохранители задержали 18 февраля. Денежные средства изъяты. Решается вопрос об объявлении подозрения.

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По версии следствия, в ноябре 2019 года указанный командир взвода требовал у гражданина 1000 долларов США за беспрепятственное зачисление в списки воинской части Нацгвардии и подписание с ним контракта о прохождении службы в военном резерве Национальной гвардии Украины.

Напомним, в Донецкой области мужчина пытался взяткой откупиться от штрафа за незаконное посещение РФ.

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СБУ, Взятка, Нацгвардия, ОГПУ, Офис Генпрокурора.
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