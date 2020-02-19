"Оставлены и не возвращены": в Генштабе подтвердили отступление ВСУ с некоторых позиций на Луганщине

Новости Украины:Представитель Генштаба подтвердил комитету Рады, что ВСУ оставили некоторые позиции на Луганщине.

В ходе закрытого заседания комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины подтвердил информацию о том, что подвергшимся накануне в Луганской области украинским военнослужащим пришлось покинуть некоторые занимаемые ими позиции, сообщил первый замглавы комитета Михаил Забродский (фракция "Европейская солидарность").

"Мы можем говорить о перечне вопросов, которые были заданы членами комитета. Во-первых, это принципиальный вопрос, оставления или не оставления позиций. Около 7 раз этот вопрос задавался господину полковнику и господин полковник публично подтвердил, что действительно позиции были оставлены… Оставлены и не возвращены", - сказал Забродский в среду после заседания комитета, сообщается на странице "Евросолидарности" в среду.

Он подчеркнул, что эта информация опровергает предыдущие заявления руководства Генштаба и Минобороны Украины о том, что никакие позиции утеряны не были.

Также, добавил нардеп, в ходе заседания стало известно, что во вторник утром во время атаки боевиков около получаса противник безнаказанно вел огонь по украинским позициям, и только после этого артиллерия смогла нанести ответный удар.

"Информация о жертвах подтвердилась: один наш военнослужащий погиб, четверо ранены. К сожалению, представитель Генштаба не смог объяснить, как так получилось, что при организованном отступлении тело нашего военного осталось в зоне проведения боя. В результате чего, оно сейчас в руках противника", - приводит слова Забродского пресс-служба "Евросолидарности.