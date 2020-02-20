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В Кривом Роге накажут чиновников за некачественный ремонт дорог

В Кривом Роге накажут чиновников за некачественный ремонт дорог
00:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: НПУ

Новости Украины:В Кривом Роге чиновники присвоили почти 29 млн грн, выделенных на ремонт дороги.

В г.Кривой Рог правоохранители разоблачили должностных лиц, которые присвоили 29 млн грн бюджетных средств, предназначенных для капитального ремонта дороги в города.

Как сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области, 19 февраля в рамках уголовного производства следователи Криворожского отдела полиции совместно с сотрудниками прокуратуры, СБУ и полка полиции особого назначения провели ряд обысков на территории предприятия по ремонту дорог.

"В ходе обысков правоохранители изъяли документацию и другие вещественные доказательства. Также была проведена экспертиза, выводы которой подтверждают, что работы выполнены некачественно. Асфальтобетонное покрытие не соответствует нормам ГОСТа", - говорится в сообщении.

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Так, генеральному директору предприятия, которое занималось ремонтом дороги, сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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СБУ, Дороги, Коррупция, Днепропетровская область, Кривой Рог, Нацполиция.
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