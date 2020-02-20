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Четверг, 20.02.2020
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Ситуация на фронте: пострадал украинский военнослужащий

Ситуация на фронте: пострадал украинский военнослужащий
07:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"19 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов по нашим позициям, а именно неподалеку Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета - 12 выстрелов, рядом с Лебединским - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 15 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, неподалеку Славного - работала снайперская пара, а также велся огонь из стрелкового оружия, рядом с Васильевкой - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, дважды в районе н.п. Красногоровка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Три обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно два раза в районе н.п. Луганское - из 82-мм миномета враг выпустил 6 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, рядом с Орехово - из миномета калибра 120 мм - 6 мин.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска из миномета калибра 120 мм, а также вооружения БМП и гранатометов различных систем обстреляли защитников Новомихайловка. Потерь нет", - добавили в штабе.

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Донбасс, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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