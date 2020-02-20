Хмельницкого налоговика поймали на крупной взятке

Новости Украины:ГБР разоблачила налоговика в Хмельницкой области на взятке в размере $20 тыс. США.

Следователи Государственного бюро расследований разоблачили заместителя начальника одного из управлений Главного управления Государственной фискальной службы в Хмельницкой области на взятке в размере $20 тыс. США (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины), сообщила пресс-служба ГБР.

"Чиновник требовал от субъекта хозяйствования незаконное денежное вознаграждение в размере $20 тыс. США за решение вопроса закрытия уголовного производства и непривлечения к ответственности за уклонение от уплаты налогов", - сказано в сообщении.

Как отмечается, после получения взятки 19 февраля 2020 года налоговика задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.