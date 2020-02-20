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Автомобильное исчезновения: В Киеве расследуют кражу

Автомобильное исчезновения: В Киеве расследуют кражу
15:12 Сегодня Телеграф Фото: npu.gov.ua

Новости Украины:В Киеве задержали преступника, который обвиняется в краже автомобиля.

В Дарницкое управление полиции с заявлением о похищении транспортного средства обратился 40-летний местный житель. Заявитель сообщил, что с парковки исчез его автомобиль "ГАЗ-2410", который он оставил на улице Полесской.

Как прокомментировал начальник Дарницкого управления полиции Владимир Ткаченко, похищенную машину правоохранители разыскали в другом районе столицы: 

"Наряд патрульной полиции остановил автомобиль с поврежденной шиной, при этом документов у водителя для проверки не оказалось. Поэтому мужчины, который управлял автомобилем, задержали для проверки. Впоследствии мы установили личность водителя - им оказался 57-летний киевлянин, неоднократно судимый за совершение различных преступлений, который более 20 лет находился в местах лишения свободы ".

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Следственным отделом начато уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. На время досудебного расследования он будет находиться под арестом, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Киев, Волга, Кража, Нацполиция, ГУНП.
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