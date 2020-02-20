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Четверг, 20.02.2020
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В Нацполиции рассказали, куда отправятся эвакуированные из Китая (Фото)

В Нацполиции рассказали, куда отправятся эвакуированные из Китая (Фото)
10:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Граждане Украины, которых эвакуировали из Уханя, будут направлены в Новые Санжары Полтавской области для обсервации.

Эвакуированные из Китая граждане Украины и других государств будут доставлены в медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области, где они будут находиться в течение 14 дней, сообщает департамент коммуникации МВД Украины в четверг.

"Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары"… В течение 14 дней там они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности. Все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных на этом объекте или нарушения режима их обсервации будут пресечены Нацполицией и Нацгвардией в соответствии с требованиями закона и решения правительственного штаба", - говорится в сообщении.

Как сообщается на странице МВД в Facebook, все эвакуированные из Китая граждане Украины и других государств, которые в настоящее время находятся на борту приземлившегося на дозаправку в Международном аэропорт "Борисполь" само лет, здоровы. Им борт будет доставлено дополнительное питание и средства индивидуальной защиты.

"На борту… находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи. Неоднократные строгие санитарно-эпидемиологические проверки состояния здоровья граждан, проведенные китайскими властями во время посадки на борт в КНР, во время промежуточной посадки в г.Алматы в Казахстане, а также контроль их состояния на борту самолета во время полета профессиональными врачами МОЗ Украины подтвердили, что все эвакуированные не имеют никаких симптомов болезни и здоровы", - говорится в сообщении.

Граждане Украины вернулись из Уханя (Фото, Видео)

По прибытию все находящиеся на борту пройдут надлежащий пограничный контроль "с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с Международными медико-санитарными правилами Всемирной организации здравоохранения в специальной уединенной зоне аэропорта".

В МВД подчеркивают, что угрозы здоровью граждан отсутствуют, совместно с Минздравом проводятся активные профилактические мероприятия. "Призываем граждан Украины не поддаваться на провокации, не нарушать закон, соблюдать общественный порядок и безопасность, не совершать противоправных действий и с пониманием отнестись к необходимости принятия таких временных ограничительных мер в отношении наших граждан и иностранцев, которые нуждаются в помощи государства Украина в сложной ситуации", - заявили в ведомстве.

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Украина, Китай, Эвакуация, Ухань, Коронавирус, Нацполиция.
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