Лесная кража: В Житомирской области расследуют преступление

Новости Украины:В Житомирской области задержали мужчину, который подозревается в хищении гослеса.

19 февраля до Олевского отделения полиции поступило сообщение от работников местного лесхоза о краже древесины. На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа.

Как было установлено, лесоводы обнаружили 9-метровые сосновые бревна неподалеку с. Андреевки. Древесину вывезли с места заготовки и спрятали в лесном массиве. В ходе проведенных первоочередных мероприятий полицейские установили, что лесопродукцию похитил 39-летний местный житель. Мужчина заметил оставленные в лесу бревна и с помощью трактора скачал и перевез их на другой участок, чтобы позже забрать.

Поэтому сейчас идет установление всех обстоятельств.

Предварительная правовая квалификация события - ст. 185 (кража) УК Украины.

Согласно действующему законодательству такое правонарушение наказывается штрафом от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 80 до 240 часов, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет.