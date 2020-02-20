Самоубийство на работе: Полиция устанавливает причины несчастья

Новости Украины:В Донецкой области сотрудники полиции устанавливают причины самоубийства дежурного ГУ ГФСУ.

Прокуратура Донецкой области выясняет обстоятельства совершения самоубийства стационарным оперативным дежурным Главного управления Государственной фискальной службы на своем рабочем месте.

"Установлено, что 20 февраля 2020 стационарный оперативный дежурный ГУ ГФС в Донецкой области, находясь на своем рабочем месте в комнате для оружия Главного управления Государственной налоговой службы в Донецкой области, совершил самоубийство из табельного оружия", - сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 с пометкой "самоубийство" УК Украины.

Досудебное расследование продолжается. Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия. Устанавливаются все обстоятельства и свидетели происшествия.