Скачать
Пятница, 21.02.2020
Беспорядки в Новых Санжарах: Есть пострадавшие
Беспорядки в Новых Санжарах: Есть пострадавшие
Выведите войска с Украины: В ООН призвали РФ к выполнению обязательств
Выведите войска с Украины: В ООН призвали РФ к выполнению обязательств
Шахтер обыграл Бенфику в первом матче плей-офф Лиги Европы
Шахтер обыграл Бенфику в первом матче плей-офф Лиги Европы
Выше, чем считалось ранее: антропогенные выбросы метана выросли
Выше, чем считалось ранее: антропогенные выбросы метана выросли

В Одессе неизвестные призывали не принимать эвакуированных из Уханя

В Одессе неизвестные призывали не принимать эвакуированных из Уханя
23:19 Чт, 20 Февраль 2020 Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:В Одессе раздавали листовки, призывая не принимать эвакуированных из Уханя.

В центре Одессы сегодня раздавали листовки с призывом не принимать в Украине людей, эвакуированных из китайского города Ухань.

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

В частности, указывается, что возле Свято-Успенского собора Московского патриархата по улице Преображенской, прохожим раздавали листовки с призывом против приема в Украине пассажиров самолета.

«Сотни людей погибли по всему миру от этой страшной болезни. Мы не хотим, чтобы этих граждан нашей страны привозили в наш родной город. Мы не хотим ставить в опасность наших детей из-за граждан из других регионов», — приводится текст листовок, раздаваемых от имени общины Свято-Успенского кафедрального собора.

В свою очередь, пресс-служба Одесской епархии и приходской совет собора назвали раздачу листовок провокацией и выступили с официальным заявлением. В частности, они назвали происходящее (раздачу листовок) провокацией, а неизвестные нарочито распускают слухи, создают панику и «нагнетают общественное противостояние в связи с возвращением в наш город соотечественников из Китая».

Напоминаем, сегодня, 20 февраля, самолет спецрейса PQ 7302 с эвакуированными из КНР гражданами Украины и иностранцами совершил посадку в аэропорту Харькова. По данным Минздрава, на борту самолета находятся 45 украинцев, 27 иностранцев и члены экипажа, среди которых трое медиков. Из Харькова эвакуированных людей доставляют в медицинский центр «Новые Санжары» на Полтавщине.

В течение 14 дней люди будут находиться в санатории в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемического контроля и безопасности. В Новых Санжарах местные жители протестуют против прибытия эвакуированных. На место вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Он также сообщил, что в Новых Санжарах будет работать оперативный штаб правительства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Китай, Одесса, Ухань.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Граждане Украины вернулись из Уханя (Фото, Видео)
02 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 21 февраля
03 Ким Кардашян показала соблазнительное тело (Фото)
04 Эвакуация украинцев из Китая: не все попали на борт
05 Маникюр 2020: свежие весенние дизайны, которые можно воплотить уже завтра (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Во Львове злоумышленники похитили мужчину
Во Львове злоумышленники похитили мужчину
Экс-советника Трампа приговорили к 40 месяцам тюрьмы
Экс-советника Трампа приговорили к 40 месяцам тюрьмы
Два пассажира лайнера Diamond Princess умерли от коронавируса
Два пассажира лайнера Diamond Princess умерли от коронавируса
Сколько стоит Victoria's Secret: владелец продал бренд
Сколько стоит Victoria's Secret: владелец продал бренд
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь