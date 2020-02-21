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На Донбассе боевики 14 раз нарушили режим тишины

На Донбассе боевики 14 раз нарушили режим тишины
07:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток четверга.

В четверг, 20 февраля, боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции Вооруженных сил Украины, и с начала текущих суток совершили еще четыре обстрела, без потерь, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Согласно сводке, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром, в четверг боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вчера, 20 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", – информируют в ООС.

Девять обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": рядом с Новомихайловкой - из миномета калибра 120-мм боевики выпустили 10 мин, а также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Пищевика - из 82-мм миномета - 2 мины, а также применили автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие; два раза неподалеку Павлополя - из миномета калибра 82-мм - 10 мин, а также велся огонь из крупнокалиберного пулемета; в районе Марьинки - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; дважды рядом с Лебединским - из 82-мм миномета - 10 мин, а также боевики применили гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы; вблизи Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета - 4 выстрела, а также велся огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Старогнатовки - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Обстрелы продолжаются: В ООС дали отчет за сегодня

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили один обстрел по украинским позициям неподалеку Новозвановки, где применили миномет калибра 120-мм - 7 мин и станковый противотанковый гранатомет - 8 выстрелов.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска четыре раза обстреляли наши позиции… За текущие сутки потерь нет", – сказано в сводке.

Обстрелы зафиксированы рядом с Красногоровкой - из миномета калибра 120-мм – 10 мин; в районе Орехово - из 120-мм миномета - 3 мины, а также 7 выстрелов - из станкового противотанкового гранатомета; неподалеку Павлополя - из миномета 82-мм - 3 мины, а также велся огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Лебединского – из миномета калибра 82-мм - 13 мин.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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