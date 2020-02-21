Глава одного из райсудов Ривненской области попался на взятке

Новости Украины:Служба безопасности Украины подозревает в получении неправомерной выгоды председателя одного из районных судов Ривненской области и его сообщника адвоката.

Служба безопасности Украины подозревает в получении неправомерной выгоды председателя одного из районных судов Ривненской области и его сообщника - адвоката. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В рамках начатого уголовного производства, правоохранители установили, что фигуранты требовали 20 тысяч гривень от местного жителя за вынесение судебных решений по отмене ареста имущества и непривлечение мужчины к административной ответственности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативники спецслужбы задокументировали получение фигурантами части неправомерной выгоды.

Во время проведения обысков по местам жительства и работы фигурантов изъяты средства в национальной и иностранной валютах, другие материальные ценности, документы, удостоверяющие личность, выданные иностранным государством, а также материалы судебных дел.

Председателю райсуда и адвокату сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст.368 и ч.2 ст. 369-2 УК (Принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды и злоупотребления влиянием).

В Высший антикоррупционный суд направлены ходатайства об избрании фигурантам меры пресечения.

Операция проводилась совместно с детективами НАБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.