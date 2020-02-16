На Прикарпатье руководителя отдела полиции задержали на взятке

Новости Украины:Начальник отдела полиции на Прикарпатье задержан на получении неправомерной выгоды.

В Ивано-Франковской области разоблачен руководитель отдела полиции, который требовал у граждан деньги за возврат арестованного транспорта. Об этом сообщает пресс-центр Офиса Генпрокурора.

“Прокуратурой Ивано-Франковской области совместно с правоохранительными органами разоблачен исполняющий обязанности руководителя одного из отделов полиции Ивано-Франковской области на получении неправомерной выгоды размером в 1400 долларов США”, — говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, эти деньги он требовал за содействие в возвращении арестованного транспортного средства.

“Сейчас решается вопрос о сообщении полицейскому о подозрении получение неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и устанавливается причастность к преступлению других лиц”, — резюмировали в сообщении.

Напомним, в столице после получения 700 долларов США неправомерной выгоды задержали главного государственного ревизора - инспектора Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве.