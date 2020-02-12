Взятка в $700: В Киеве налоговика поймали на "горячем"

Новости Украины:В Киеве сотрудники Нацполиции задержали главного ревизора на получении взятки.

В столице после получения 700 долларов США неправомерной выгоды задержали главного государственного ревизора - инспектора Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

"Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева территориальным управлением ГБР, расположенным в Киеве, и сотрудниками Управления стратегических расследований в Киеве ДВР НП Украины задержан на получении неправомерной выгоды главный государственный ревизор - инспектор ГУ ГНС в Киеве", - говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, чиновник ГУ ГНС в Киеве требовал и получил от представителя предприятия неправомерную выгоду в размере 700 долларов США за избежание негативных последствий в виде начисления дополнительных штрафов предприятию после проведения проверки.

Так, 11 февраля 2020 года в ходе контроля за совершением преступления на территории супермаркета "Ашан" на Виноградаре, инспектора задержали в порядке ст. 208 УПК Украины после получения от представителя предприятия указанных денежных средств.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Уголовное производство начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.