Электронные кассовые аппараты: Налоговая служба и Visa разрабатывают новое приложение

Новости Украины:В Украине налоговая служба совместно с Visa планируют разработать приложение для безналичной оплаты для кассовых аппаратов.

Государственная налоговая служба Украины и платежная система Visa будут совместно разрабатывать приложение программного регистратора расчетных операций (РРО) для смартфонов и планшетов.

Об этом сказано на странице налоговой в сети Facebook.

"Мы не стоим на месте, поскольку готовим дорожную карту сотрудничества с Visa, в рамках которой мы сможем привлечь специалистов одной из крупнейших платежных систем для работы над программным РРО", - сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что 31 января Государственная налоговая служба Украины подписала меморандум с Visa для популяризации безналичных расчетов среди украинцев, в рамках которого, в частности, также предусмотрена реализация проектов по популяризации и продвижению цифрового бизнеса и коммерции.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла закон, позволяющий использовать программные РРО наряду с традиционными, а также обязывающий физлиц-предпринимателей 2-4 категорий использовать РРО. При этом введение программных РРО не будет касаться физлиц, а также физлиц-предпринимателей (ФОПов), которые находятся на первой группе налогообложения.