Во Львове со стрельбой похитили мужчину

Новости Украины:Во Львове задержали злоумышленников, которые похитили человека с применением оружия.

Неизвестные в четверг со стрельбой похитили человека во Львове, скрылись с места происшествия двумя автомобилями, были задержаны правоохранителями по горячим следам, начато уголовное производство.

Как сообщает пресс-служба полиции Львовской области, 20 февраля, в 17:17 поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Научной-Симоненко во Львове неизвестные сделали несколько выстрелов, а затем силой поместили прохожего в багажник автомобиля "Шевроле" и в сопровождении внедорожника "БМВ" поехали в неизвестном направлении.

К розыску и задержанию нападавших были задействованы оперативники уголовного розыска, бойцы батальона специального назначения, сотрудники оперативных служб, территориальных подразделений полиции Львовщины и патрульные полицейские.

"Злоумышленников, которые убегали в "БМВ", патрульные полицейские задержали на улице Симоненко, а "Шевроле" - на Навроцкого. Из багажника легковушки правоохранители освободили похищенного", – сказано в сообщении.

Полицейские устанавливают личность потерпевшего и анкетные данные задержанных.

По факту следователи открыто уголовное производство по предварительной квалификации - ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.