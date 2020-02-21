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В Киеве произошло ДТП: Пострадал ребенок

В Киеве произошло ДТП: Пострадал ребенок
13:22 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:В Киеве офицер ГПСУ наехал на ребенка, ему сообщили о подозрении.

Офицеру Государственной пограничной службы Украины сообщено о подозрении в наезде на ребенка на пешеходном переходе в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Военной прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона Украины сообщено офицеру Государственной пограничной службы Украины о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, причинившее тяжкие телесные повреждения - ред.) УК Украины. Установлено, что лейтенант Государственной пограничной службы Украины совершил в Киеве наезд на малолетнего пешехода, который пересекал проезжую часть в пределах нерегулируемого пешеходного перехода", - говорится в сообщении. 

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Сообщается, что в результате данного дорожно-транспортного происшествия двенадцатилетний ребенок получил тяжелые телесные повреждения.

Как сообщалось ранее, в Киевской области будут судить экс-сотрудника Броварского межрайонного отдела полиции охраны, который находясь за рулем легковушки въехал в остановку общественного транспорта и совершил наезд на семейную пару, в результате чего один человек погиб и еще один получил травмы.

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Киев, ДТП, Нацполиция, ГУНП.
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