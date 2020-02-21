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В Виннице в ДТП столкнулись автобус и легковушка, есть пострадавшие

В Виннице в ДТП столкнулись автобус и легковушка, есть пострадавшие
12:36 Сегодня Телеграф УНН Фото: Полиция

Новости Украины:В Виннице столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, в результате чего пострадали четверо людей.

В Виннице в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля пострадали люди в возрасте 8, 15, 21 и 36 лет. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Винницкой области.

Так, 21 февраля в Виннице столкнулись Dacia Sandero и пассажирский автобус "Богдан". Авария произошла около 18.30 на улице Привокзальной.

По предварительной информации, 24-летний житель Винницы, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автобусом "Богдан". В результате столкновения в больницу за помощью обратились четверо пассажиров автобуса возрасте 8, 15, 21 и 36 лет. После оказания медицинской помощи трое из них были отпущены домой. 15-летнего подростка с переломом голени врачи госпитализировали.

Полицией начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено до 3 лет ограничения свободы. Проводится расследование.

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Как сообщалось, в Черкассах две женщины госпитализированы и еще двое - доставлены в травмпункт с повреждениями, полученными в результате столкновения маршрутного автобуса и двух автомобилей.

В среду, 19 февраля, в городе Коростень Житомирской области около 7:15 утра рейсовый городской автобус врезался в электроопору

Напомним, на выезде из Чернигова столкнулся автомобиль Volkswagen Passat и автобус, в результате чего водитель легковушки скончался на месте.

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ДТП, Винница, Авария, Происшествие.
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