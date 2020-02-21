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Под Черниговом иномарка влетела в пассажирский автобус, есть погибший

Под Черниговом иномарка влетела в пассажирский автобус, есть погибший
12:00 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

Новости Украины:Утром 21 февраля на выезде из Чернигова легковой автомобиль протаранил автобус с пассажирами, в результате инцидента погиб один человек.

На выезде из Чернигова столкнулся автомобиль Volkswagen Passat и автобус, в результате чего водитель легковушки скончался на месте. 

Об этом сообщает полиция Черниговской области.

Сообщается, что ДТП с жертвами произошло около 08:00 на выезде из Чернигова в направлении Мены 150 метров до границы села Новоселовка.

"На место происшествия прибыли группа реагирования патрульной полиции и следователь по расследованию преступлений в сфере транспорта. Правоохранители установили, что ДТП с трагическими последствиями произошла сегодня около 8 утра на выезде из Чернигова в направлении Мены - за 150 метров к черте села Новоселовка. Водитель легковушки Volkswagen Passat, двигаясь в сторону Чернигова, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автобусом "ПАЗ". В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen Passat скончался на месте происшествия, в автобусе никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего). Продолжается досудебное расследование.

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Как сообщалось, в Черкассах две женщины госпитализированы и еще двое - доставлены в травмпункт с повреждениями, полученными в результате столкновения маршрутного автобуса и двух автомобилей.

В среду, 19 февраля, в городе Коростень Житомирской области около 7:15 утра рейсовый городской автобус врезался в электроопору

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ДТП, Авария, Полиция, Чернигов, Происшествие.
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