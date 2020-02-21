В ООС определяли лучший артиллерийский расчет (Видео)

Новости Украины:В Объединенных силах прошел конкурс на лучший артиллерийский расчет.

На одном из полигонов в районе проведения операции Объединенных Сил состоялся конкурс на лучший артиллерийский расчет ОС.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В конкурсе приняли участие 19 расчетов из разных артиллерийских, механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых и десантно-штурмовых бригад, которые привлечены к проведению операции. Они были представлены восемью видами артиллерийских систем калибров 100, 122 и 152 мм - как ствольная и самоходная артиллерия, так и реактивные системы залпового огня.

Конкурс проходил в два этапа, которые длились 4 дня.

Первый - спортивная номинация, в рамках которой расчеты показали свою физическую подготовленность, выносливость, умение и навыки эвакуировать раненых и тому подобное.

Второй этап, специальная подготовка, длился дольше.

В результате упорной борьбы лучшие результаты среди расчетов 2А65 "Мста-Б", 2А36 "Гиацинт-Б" и противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" показали артиллеристы одной и той же отдельной артиллерийской бригады, самыми умелыми в стрельбе из Д-20 оказались воины отдельной мотопехотной бригады, а среди расчетов, на вооружении которых такие артиллерийские системы, как Д-30, 2С1 "Гвоздика", 2С3 "Акация" и БМ-21 "Град" лучшими оказались воины-десантники.

Подводя итоги конкурса, начальник ракетных войск и артиллерии отметил, что в целом расчеты показали хорошие результаты, и это не удивительно, ведь все они имеют опыт боевой работы в ходе проведения операции Объединенных Сил, а перед тем - антитеррористической операции, и каждый с артиллеристов - профессионал высокого качества.