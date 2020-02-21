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Массовые столкновения в Новых Санжарах: Полиция завела новые уголовные дела

Массовые столкновения в Новых Санжарах: Полиция завела новые уголовные дела
14:19 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:В Новых Санжарах из-за стычек с недовольным населеним полиция завела уже пять уголовных дел.

Полиция открыла пять уголовных производств из-за столкновений в Новых Санжарах.

Об этом заявил руководитель полиции в Полтавской области Иван Выговский во время сессии Полтавского областного совета.

"...на сегодняшнее утро пока пять уголовных производств внесены в Единый реестр досудебных расследований", - сказал Выговский. 

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По его словам, производство открыты по ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка), ч.1 ст. 294 (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества, захватом зданий или сооружений, насильственным выселением граждан, сопротивлением представителям власти с применением оружия или других предметов, которые использовались как оружие, а также активное участие в массовых беспорядках ), ч.1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, отключения энергоснабжения или иным способом, которое нарушило нормальную работу транспорта или создавало опасность для жизни людей или наступления иных тяжких последствий), ч.2 ст. 345 (умышленное причинение сотруднику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим сотрудником служебных обязанностей) и ч.2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) УК.

Как сообщалось ранее, во время беспорядков в Новых Санжарах пострадали 9 полицейских и гражданский.

Как стало известно, самолет с эвакуированными украинцами из Уханя приземлился в Харькове. Эвакуированных специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции доставили на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

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Это привело к сопротивлению местных жителей, произошли столкновения.

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Украина, Протест, Столкновения, Стычки, Нацполиция, Новые Санжары.
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