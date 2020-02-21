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Полиция отпустила почти всех задержанных в Новых Санжарах

Полиция отпустила почти всех задержанных в Новых Санжарах
13:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Полиция

Новости Украины:Правоохранители отпустили 23 задержанных в ходе беспорядков в городе Новые Санжары, устроенных против размещения эвакуированных граждан из Китая.

Ситуация в Новых Санжарах Полтавской области сейчас спокойная. 23 задержанных отпустили, один находится под стражей.

Об этом говорится на сайте МВД.

"Все лица идентифицированы, на период досудебного расследования 23 задержанных отпустили домой, еще один находится под стражей по статье 208 УКУ. Следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.

Правоохранители Полтавщины несут службу в усиленном режиме и охраняют санаторий, куда заселили эвакуированных. Круглосуточно на патрулировании находятся 200 правоохранителей, как полицейских, так и гвардейцев.

Правоохранители, которые несут службу, не имеют возможности контактировать с гражданами в санатории, утверждается в сообщении. Все, кто прибыл вчера из Китая, в том числе и медики, находятся в обсервации.

Вчера во время столкновений пострадали 9 полицейских. Четырем оказали первую домедицинскую помощь в больнице и отпустили домой. Еще пятеро находятся на стационарном лечении и нуждаются в дополнительном обследовании. Отдельные правоохранители пострадали вследствие попадания камней в область головы.

Гончарук о события в Новых Санжарах: Это часть информационной войны против Украины

Кроме того, к медикам обратилось одно гражданское лицо. Врачи констатировали легкие телесные повреждения, оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Как сообщалось, утром 20 февраля в харьковском аэропорту сел самолет с гражданами Украины и иностранцами, которых эвакуировали из китайского города Ухань. После осмотра и прохождения пограничного и таможенного контроля автобусы с эвакуированными отправились в Новые Санжары на Полтавщине для размещения на карантин в медицинском центре Нацгвардии.

Однако местные жители перекрыли дорогу, протестуя против размещения эвакуированных из Китая в медицинском центре. Вечером произошли столкновения протестующих с правоохранителями. Пострадали девять полицейских и один гражданский. Полиция задержала 24 участников беспорядков.

Беспорядки в Новых Санжарах: что сейчас происходит в поселке

Новые Санжары посетили глава МВД Арсен Аваков, глава Национальной полиции Игорь Клименко, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, Премьер-министр Гончарук и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая впоследствии приняла решение провести две недели в карантине с эвакуированными из китайского Уханя гражданами.

Всего из Уханя были эвакуированы 45 украинцев и 27 иностранцев, которые после двухнедельного карантина вернутся в свои страны.

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Украина, Полтава, Беспорядки, Нацполиция, ГУНП, Новые Санжары.
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