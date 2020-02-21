В Одессе 12-летний подросток угнал автомобиль

Новости Украины:В Одессе задержали 12-летнего мальчика, который прошлой ночью угнал автомобиль Nissan.

В Одессе 12-летний парень, который является фигурантом нескольких уголовных производств, угнал автомобиль Nissan, после чего заснул в нем. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

"Ночью 12-летний парень завел Nissan, припаркованный возле одного из домов на улице Святослава Рихтера, и поехал кататься. 29-летний владелец автомобиля пояснил правоохранителям, что оставил ключи в машине и забыл ее закрыть", - сказано в сообщении.

Транспортное средство работники Малиновского отдела полиции разыскали за пять кварталов от места преступления. Покатавшись, подросток припарковал легковушку за гаражами и уснул в нем.

Как сообщили в полиции, парень не впервые попадает в поле зрения полицейских.

"Он является фигурантом в нескольких уголовных производствах, начатых по фактам совершенных на территории Одессы краж. А теперь стал еще и фигурантом дела о похищении автомобиля", - говорится в сообщении.

Сведения по факту незаконного завладения транспортным средством уже внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Поскольку подросток не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, будет решаться вопрос о принятии в отношении него принудительных мер воспитательного характера.