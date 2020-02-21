Крал гослес: На Волыни задержали преступника

Новости Украины:На Волынской области полиция задержали мужчину, который незаконно вырубал лес.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 246 Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому грозит, в частности, к трем годам лишения свободы.

Правоохранители установили, что 35-летний житель Луцкого района незаконно срезал три дуба в лесополосе вблизи села Пожарки Рожищенского района. Сумма нанесенного материального ущерба государству составляет почти 30 тыс. Грн.

Древесину мужчина перевозил на арендованном автомобиле "Fiat". Транспортное средство, дубовые бревна и бензопилу изъяли. На изъятое имущество судом наложен арест.

Следователи сообщили волынянину о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 246 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконную порубку или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, ареста сроком до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.