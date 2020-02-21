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Пятница, 21.02.2020
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Крал гослес: На Волыни задержали преступника

Крал гослес: На Волыни задержали преступника
15:02 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Новости Украины:На Волынской области полиция задержали мужчину, который незаконно вырубал лес.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 246 Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому грозит, в частности, к трем годам лишения свободы.

Правоохранители установили, что 35-летний житель Луцкого района незаконно срезал три дуба в лесополосе вблизи села Пожарки Рожищенского района. Сумма нанесенного материального ущерба государству составляет почти 30 тыс. Грн. 

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Древесину мужчина перевозил на арендованном автомобиле "Fiat". Транспортное средство, дубовые бревна и бензопилу изъяли. На изъятое имущество судом наложен арест.

Следователи сообщили волынянину о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 246 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконную порубку или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, ареста сроком до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

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Украина, Волынь, Лес, Вырубка леса, Нацполиция, ГУНП.
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