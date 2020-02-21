Tesla в Германии: Суд одобрил вырубку сотен гектаров леса под новый завод

Новости мира:В Германии суд одобрил вырубку сотен гектаров леса под новый завод Tesla.

Суд вынес решение, которым разрешил работы по расчистке и вырубке леса на участке возле Берлина для строительства первого в Европе завода Tesla.

Об этом сообщается на сайте Высшего административного суда региона Берлин-Бранденбург.

"Высший административный суд Берлина-Бранденбурга своим решением 20 февраля отклонил иск "Зеленой лиги Бранденбурга" и Ассоциации по вопросам ландшафтного управления и охраны видов в Баварии на выданное ранее разрешение на вырубку леса на будущей площадке Tesla", - говорится в пресс-релизе.

Судьи решили, что правовые требования к скорейшему началу строительства завода были правильно обоснованы и позволили начать строительные работы.

Решение суда окончательное и обжалованию не подлежит.

Министр экономики земли Бранденбурга Йорг Штейнбах уже заявил, что "мы с большим облегчением приняли во внимание такой приговор. Вырубка лесов может продолжаться".

Между тем экоактивисты заявили о намерении продолжать борьбу против вырубки леса.

Как сообщалось ранее, в минувшую субботу, 15 февраля, этот же суд в ФРГ приостановил своим решением работы на участке под завод Tesla.

На первом этапе речь идет о вырубке 91 га леса. Неделю назад рабочие подогнали тяжелую технику и начали работы по расчистке на территории леса в Грюнгайде. В общем Tesla заявила о том, что ей необходимо 300 га.

Ожидается, что гигафабрика американского производителя электромобилей Tesla заработает летом 2021 года. Производитель электромобилей хочет собирать на начальном этапе 150 тысяч, а затем до 500 тысяч транспортных средств в год, включая Tesla Model 3 и Model Y.