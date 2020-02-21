Нашла повешенным собственного 5-летнего сына: Полиция устанавливает причины инцидента

Новости Украины:В Черниговской области 5-летний ребенок повесился, его нашла мать и вызвала медиков, причины случившегося устанавливаются.

В Черниговской области в одном из сел мать нашла повешенным малолетнего сына.

Об этом полиция Черниговской области.

Так, вечером 19 февраля в полицию поступило сообщение, что в одном из сел района нашли повешенным малолетнего мальчика.

"Во время проверки работники полиции установили, что 5-летнего ребенка без признаков жизни было обнаружено во дворе частного хозяйства около 18 часов. Тело мальчика обнаружила мать и сразу вызвала медиков. К сожалению, ребенка спасти не удалось. Мать объяснила полицейским, что сын вышел, а через некоторое время его нашли повешенным", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются, назначен ряд экспертиз, начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (с пометкой "несчастный случай").