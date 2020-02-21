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Ртутный "клад": В Житомире хотели сбыть более 30 кг запрещенного вещества

Ртутный "клад": В Житомире хотели сбыть более 30 кг запрещенного вещества
17:51 Сегодня Телеграф УНН Фото: ssu.gov.ua

Новости Украины:В Житомире сотрудники СБУ обнаружили схрон с 33 кг ртути и предупредили их сбыт.

В Житомирской области контрразведчики СБУ обнаружили схрон с 33 килограммами ртути и предупредили их сбыт.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Двое жителей Коростенского района планировали продажу крупной партии ртути. Покупателей злоумышленники подыскивали среди своих знакомых. Чтобы быстрее реализовать токсический "товар", они выставили на него минимальную цену - за каждый килограмм планировали выручить по 100 долларов", - говорится в сообщении.  

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По данным СБУ, тайники с ртутью дельцы обустроили по месту жительства одного из них в Коростене. Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили два схроны: пластиковые и стеклянные емкости с 6 килограммами токсичного вещества, а также металлический баллон с 26 килограммами ртути были закопаны вблизи гаража одного из задержанных.

По заключению экспертов, такое хранение ртути могло привести к ее утечке и возникновению чрезвычайной ситуации. 

Кроме того, во время обысков правоохранители также обнаружили оружие, боеприпасы и экземпляр отборочного янтаря, стоимость которого стартует от 1000 долларов.

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Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Украина, Житомир, СБУ, Криминал, Нацполиция, ГУНП.
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