Казино-онлайн в Украине: СБУ блокировала деятельность нескольких десятков сайтов

Служба безопасности Украины блокировала деятельность 33 вебресурсов, которые оказывали нелегальный доступ к азартным играм в запрещенных онлайн-казино и букмекерских конторах.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"В рамках начатого уголовного производства специалисты по кибербезопасности и следователи СБ Украины осуществили проверку ряда интернет-ресурсов, на которых по имеющимся данным предоставлялся доступ к запрещенному игорному бизнесу", - говорится в сообщении.
Правоохранители зафиксировали в их деятельности нарушения требований нескольких Законов Украины.
По данным СБУ, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, на основании постановления Шевченковского районного суда Киева, заблокировала обнаруженные Службой незаконные вебресурсы. Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 203-2 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщалось ранее, в Киеве накануне полиция обнаружила нарушения в 20 игровых заведениях. Всего было изъято более 400 единиц компьютерной техники с установленным программным обеспечением симуляции азартных игр.