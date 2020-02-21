Казино-онлайн в Украине: СБУ блокировала деятельность нескольких десятков сайтов

Новости Украины:В Украине СБУ блокировали деятельность более 30 онлайн-казино.

Служба безопасности Украины блокировала деятельность 33 вебресурсов, которые оказывали нелегальный доступ к азартным играм в запрещенных онлайн-казино и букмекерских конторах.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В рамках начатого уголовного производства специалисты по кибербезопасности и следователи СБ Украины осуществили проверку ряда интернет-ресурсов, на которых по имеющимся данным предоставлялся доступ к запрещенному игорному бизнесу", - говорится в сообщении.

Правоохранители зафиксировали в их деятельности нарушения требований нескольких Законов Украины.

По данным СБУ, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, на основании постановления Шевченковского районного суда Киева, заблокировала обнаруженные Службой незаконные вебресурсы. Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 203-2 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, в Киеве накануне полиция обнаружила нарушения в 20 игровых заведениях. Всего было изъято более 400 единиц компьютерной техники с установленным программным обеспечением симуляции азартных игр.