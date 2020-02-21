Сняли с поезда "Киев-Москва" из-за коронавируса: Какое состояние здоровья у китаянки

Новости Украины:Медики установили какое сейчас состояние здоровья у китаянки, которую сняли с поезда.

У гражданки КНР из поезда "Киев-Москва" не подтверждено инфицирование коронавирусом.

Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины в Facebook, об этом они были проинформированы по международным каналам Международных медико-санитарных правил (ММСП) Российской Федерации.

"У гражданки КНР из поезда "Киев-Москва" по результатам лабораторного исследования COVID-19 не подтвержден", - говорится в сообщении ЦОС.

Как отмечается, у пассажиров вагона по желанию будет возможность пройти диагностику.

В ЦОС напомнили, что ни одного случая коронавируса в Украине не зарегистрировано.

Как сообщал Укринформ, 21 февраля российские СМИ сообщили, что китаянку с высокой температурой сняли с поезда "Киев-Москва" в Брянске и направили в инфекционную больницу. Остальных пассажиров вагона, в котором она ехала, направили на карантин.

Сейчас в российском Брянске на карантине из-за гражданки Китая, которая была в поезде с высокой температурой, находится 21 человек, из них - 13 граждан Украины.