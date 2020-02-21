Яценюк - Путину: Мы - не "единый народ"

Новости Украины:Яценюк назвал единственное, что есть общего между украинцами и россиянами.

Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк в очередной раз напомнил президенту России Владимиру Путину, что общее у украинцев и россиян есть только то, что оба народа живут на одном континенте, но они совершенно разные.

Об этом Яценюк заявил в выступлении на 8-м Киевском форуме по безопасности для молодежи на тему: "Старые вызовы, новая динамика: планы на новое десятилетие".

"Вы видели, какой Путин отправил вчера или сегодня месседж? Он его постоянно отправляет: "Мы единый народ". Владимир Владимирович, ну сколько раз можно объяснять? Уже по-украински говорили, по-русски, по-английски, я не знаю, какие он там еще языки знает, со времен КГБ, наверное, немецкий знает. Мы - не "единый народ". Мы находимся на одном континенте, но мы совершенно разные", - сказал Яценюк.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что считает россиян и украинцев одним народом, который искусственно разъединяют.