В Днепре во время получения взятки разоблачен полицейский

В Днепре во время получения 250 тыс. грн взятки разоблачен начальник одного из отделений Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
«По версии следствия, милиционер за такую сумму, вероятно, обещал содействие в закрытии уголовного производства, досудебное расследование по которому осуществляют его подчиненные», - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Продолжаются первоочередные следственные действия.