Чиновники Николаевской ОГА препятствовали работе СМИ

Новости Украины:Правоохранители расследуют, как чиновники ОГА препятствовали журналистам.

В Николаеве полиция проводит расследование по факту препятствования журналистской деятельности чиновниками облгосадминистрации, в частности ее руководителем.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Николаевской области.

"21 февраля в полицию обратилась журналистка местного издания с заявлением о препятствовании ее профессиональной журналистской деятельности. Речь шла об искусственно созданных чиновниками Николаевской областной государственной администрации ограничениях относительно получения информации", - говорится в сообщении.

Ведется расследование по ч. 1 ст. 171 УК (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Санкция предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов или арест до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до трех лет.

Как стало известно, 21 февраля в помещении Николаевской ОГА состоялась встреча ее председателя Александра Стадника с представителями областных, районных и городских печатных СМИ. Встреча была инициирована Кризисным медиа-центром и проходила в формате “коллективного интервью". Журналисты получали ответы на вопросы, касающиеся общественно важных тем, в частности, ремонта дорог, децентрализации, медицинской реформы.

Узнав о мероприятии, несколько интернет-изданий также выразили желание принять в нем участие. Однако их выгнали из помещения, где проходило мероприятие, а дверь заперли.