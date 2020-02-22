Ситуация на фронте: ранен украинский военнослужащий

Новости Украины:Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"21 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Красногоровка, Павлополь, Лебединское, Новотроицкое, Пески, Мариьнка, Орехово, Луганское, Травневое, Новотошковское, Новолуганское.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска два раза обстреляли наши позиции, а именно: рядом с Марьинкой - из станкового противотанкового гранатомета противник совершил 3 выстрела; в районе населенного пункта Новомихайловка - из 120-мм миномета - 5 мин. За текущие сутки потерь нет",- подытожили в штабе ООС.