Скачать
Суббота, 22.02.2020
Итоги дня 21 февраля: Ситуция в Новых Санжарах, Порошенко в ГБР, Скалецкая и карантин
Итоги дня 21 февраля: Ситуция в Новых Санжарах, Порошенко в ГБР, Скалецкая и карантин
На саммите ЕС не смогли договориться по долгосрочному бюджету
На саммите ЕС не смогли договориться по долгосрочному бюджету
Амосов добыл очередную победу в в Bellator (Видео)
Амосов добыл очередную победу в в Bellator (Видео)
22 февраля - приметы и обряды в День Панкратия
22 февраля - приметы и обряды в День Панкратия

Ситуация на фронте: ранен украинский военнослужащий

Ситуация на фронте: ранен украинский военнослужащий
08:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"21 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Красногоровка, Павлополь, Лебединское, Новотроицкое, Пески, Мариьнка, Орехово, Луганское, Травневое, Новотошковское, Новолуганское.

Комитет ВР хочет создать рабочую группу по расследованию атаки боевиков на Донбассе

"С началом текущих суток российские оккупационные войска два раза обстреляли наши позиции, а именно: рядом с Марьинкой - из станкового противотанкового гранатомета противник совершил 3 выстрела; в районе населенного пункта Новомихайловка - из 120-мм миномета - 5 мин. За текущие сутки потерь нет",- подытожили в штабе ООС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вселенская родительская суббота 2020: как помянуть покойных
02 Минфин отреагировал на снижение спроса нерезидентов на ОВГЗ
03 Суд постановил принудительно привести Порошенко в ГБР (Фото)
04 Обнаружены новые следы скрещиваний между ранними видами людей
05 "Это действительно плохо": Кэти Перри потеряла сознание во время съемок шоу (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Канаде учителя вышли на масштабную забастовку
В Канаде учителя вышли на масштабную забастовку
Штаты оценили прогресс Украины в борьбе с коррупцией
Штаты оценили прогресс Украины в борьбе с коррупцией
Надвигается сильный шторм: прогнозы синоптиков на выходные
Надвигается шторм: прогнозы синоптиков на выходные
Свершилось: информация о продолжении &quot;Друзей&quot; подтверждена
Свершилось: информация о продолжении "Друзей" подтверждена
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь