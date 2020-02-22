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Запорожские пиротехники обнаружили схрон боеприпасов (Фото)

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Запорожские пиротехники обнаружили схрон боеприпасов (Фото)
09:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: zp.dsns.gov.ua

Новости Украины:Почти сотню гранат и запалов времен Второй мировой войны нашли возле школы на Запорожье.

В Орехове Запорожской области на территории учебного заведения нашли 96 гранат, запалов и других взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Запорожской области.

"20 февраля во время ремонтно-строительных работ на территории УВК №2 имени академика Лазаряна в г. Орехов по вул. Йохана Янцена рабочие обнаружили подозрительные предметы, похожие на взрывоопасные", - говорится в сообщении.

По словам местных жителей, ориентировочно на месте находки во время Второй мировой войны размещалась оккупационная военная комендатура.

На Одесчине на жилом участке обнаружили более 100 гранат времен войны

Как отмечается, 21 февраля, пиротехники АСО СП Запорожья изъяли 96 взрывоопасных предметов (гранаты, запалы и другие ВОП) и патроны времен прошлых войн.

Учебный процесс нарушать не пришлось, ведь школьники находятся на карантине, отмечают спасатели.

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Запорожская область, Пиротехника, ГСЧС, Схрон.
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