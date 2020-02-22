Запорожские пиротехники обнаружили схрон боеприпасов (Фото)

Новости Украины:Почти сотню гранат и запалов времен Второй мировой войны нашли возле школы на Запорожье.

В Орехове Запорожской области на территории учебного заведения нашли 96 гранат, запалов и других взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Запорожской области.

"20 февраля во время ремонтно-строительных работ на территории УВК №2 имени академика Лазаряна в г. Орехов по вул. Йохана Янцена рабочие обнаружили подозрительные предметы, похожие на взрывоопасные", - говорится в сообщении.

По словам местных жителей, ориентировочно на месте находки во время Второй мировой войны размещалась оккупационная военная комендатура.

Как отмечается, 21 февраля, пиротехники АСО СП Запорожья изъяли 96 взрывоопасных предметов (гранаты, запалы и другие ВОП) и патроны времен прошлых войн.

Учебный процесс нарушать не пришлось, ведь школьники находятся на карантине, отмечают спасатели.