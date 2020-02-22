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Генпрокурор РФ побывал в оккупированном Крыму

Генпрокурор РФ побывал в оккупированном Крыму
10:24 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Генпрокурор РФ Игорь Краснов посетил оккупированный Крым, где провел встречу с предпринимателями.

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов 21 февраля посетил оккупированный Крым, где в частносити провел "прием предпринимателей". Об этом сообщили в российской Генпрокуратуре.

"21 февраля 2020 года генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов осуществил рабочую поездку в город Симферополь и Севастополь, где встретился с коллективами прокуратур регионов", - говорится в сообщении.

Указано, что Краснов по итогам встречи с бизнесменами "дал поручение о проведении проверок по обращениям".

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Отметим, Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Аннексию осуждает Украина и большинство стран мира.

Напомним, прокурор требует 13 лет тюрьмы для "экс-министра здравоохранения Крыма".

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Все по теме:

Крым, Оккупированный полуостров, Игорь Краснов, Генпрокурор РФ.
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