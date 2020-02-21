Крымскотатарская автономия: Чийгоз призвал внести изменения в Конституцию

Новости Украины:Чийгоз призывает Раду закрепить в Конституции право крымскотатарского народа на Крымскую автономию.

Народный депутат фракции "Европейская солидарность", заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявляет о необходимости внести изменения в Конституцию Украины о признании права крымскотатарского народа на национально-территориальную автономию на полуострове для усиления своих позиций в вопросах освобождения полуострова Крым и восстановления справедливости.

"Сегодня мы обязаны восстановить справедливость и усилить позиции Украины в вопросах освобождения Крыма от оккупанта - внести изменения в Конституцию, признать право крымскотатарского народа на национально-территориальную автономию в составе Украины", - завил Чийгоз во время своего выступления с трибуны Верховной Рады в пятницу по случаю шестой годовщины начала аннексии полуострова Крым.

Он заверил, что борьба за освобождение полуострова не прекратится никогда.

"Мы никогда не прекратим борьбу за Крым, за территориальную целостность Украины. Крым - это Украина. Слава Украине", - заключил Чийгоз.

Выступление депутата его коллеги по парламенту встретили стоя и с аплодисментами.