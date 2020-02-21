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Крымскотатарская автономия: Чийгоз призвал внести изменения в Конституцию

Крымскотатарская автономия: Чийгоз призвал внести изменения в Конституцию
15:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Чийгоз призывает Раду закрепить в Конституции право крымскотатарского народа на Крымскую автономию.

Народный депутат фракции "Европейская солидарность", заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявляет о необходимости внести изменения в Конституцию Украины о признании права крымскотатарского народа на национально-территориальную автономию на полуострове для усиления своих позиций в вопросах освобождения полуострова Крым и восстановления справедливости.

"Сегодня мы обязаны восстановить справедливость и усилить позиции Украины в вопросах освобождения Крыма от оккупанта - внести изменения в Конституцию, признать право крымскотатарского народа на национально-территориальную автономию в составе Украины", - завил Чийгоз во время своего выступления с трибуны Верховной Рады в пятницу по случаю шестой годовщины начала аннексии полуострова Крым.

Он заверил, что борьба за освобождение полуострова не прекратится никогда.

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"Мы никогда не прекратим борьбу за Крым, за территориальную целостность Украины. Крым - это Украина. Слава Украине", - заключил Чийгоз.

Выступление депутата его коллеги по парламенту встретили стоя и с аплодисментами.

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Верховная Рада, Меджлис, Оккупированный Крым, Ахтем Чийгоз.
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