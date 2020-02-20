Законопроект о защите культурных ценностей: комментарий Бородянского

Новости Украины:Владимир Бородянский надеется, что Рада поддержит законопроект о защите культурных ценностей.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассчитывает, что Верховная Рада проголосует за законопроект №0036 о присоединении Украины ко Второму протоколу Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

Об этом он написал в Тelegram.

"Данный законопроект сверхважен для защиты нашего наследия на временно оккупированных территориях. Благодарю коллег за тесное сотрудничество и рассчитываю на поддержку законопроекта №0036 Верховной Радой Украины в ближайшее время", - отметил Бородянский.

Он напомнил, что 19 февраля 2020 года комитет ВР Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал законопроект о присоединении Украины ко Второму протоколу Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 февраля 2020 года внес в Раду данный проект закона.