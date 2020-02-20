Скачать
Четверг, 20.02.2020
Самолет с эвакуированными украинцами приземлился в Харькове (Фото)
Самолет с эвакуированными украинцами приземлился в Харькове (Фото)
Панихида по Героям Небесной Сотни: В Киеве участвовали более сотни человек (Фото)
Панихида по Героям Небесной Сотни: В Киеве участвовали более сотни человек (Фото)
Рейтинг ФИФА: кто в ТОП-10, позиция Украины
Рейтинг ФИФА: кто в ТОП-10, позиция Украины
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 21 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 21 февраля

Законопроект о защите культурных ценностей: комментарий Бородянского

Законопроект о защите культурных ценностей: комментарий Бородянского
14:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Владимир Бородянский надеется, что Рада поддержит законопроект о защите культурных ценностей.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассчитывает, что Верховная Рада проголосует за законопроект №0036 о присоединении Украины ко Второму протоколу Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

Об этом он написал в Тelegram.

"Данный законопроект сверхважен для защиты нашего наследия на временно оккупированных территориях. Благодарю коллег за тесное сотрудничество и рассчитываю на поддержку законопроекта №0036 Верховной Радой Украины в ближайшее время", - отметил Бородянский.

Телевещание на оккупированных территориях: МКМС запустило конкурс на пост главы канала

Он напомнил, что 19 февраля 2020 года комитет ВР Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал законопроект о присоединении Украины ко Второму протоколу Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 февраля 2020 года внес в Раду данный проект закона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Законопроект, Минкульт, Минкультуры, Владимир Бородянский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Граждане Украины вернулись из Уханя (Фото, Видео)
02 Эвакуация украинцев из Китая: не все попали на борт
03 Ким Кардашян показала соблазнительное тело (Фото)
04 Итоги дня 19 февраля: эскалация на Донбассе и эвакуация украинцев из Китая
05 Почему мы поправляемся: неожиданная причина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине: в Минздраве развеяли ложные слухи
Коронавирус в Украине: в Минздраве развеяли слухи
Граждане Украины вернулись из Уханя (Фото, Видео)
Граждане Украины вернулись из Уханя (Фото, Видео)
Коронавирус убил уже свыше 2 тысяч человек
Коронавирус убил уже свыше 2 тысяч человек
Джиджи Хадид рассказала о буллинге в начале карьеры
Джиджи Хадид рассказала о буллинге в начале карьеры
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь