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На Волыни на взятке погорел начальник местной полиции

На Волыни на взятке погорел начальник местной полиции
11:00 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:На Волыни начальник местной полиции вымогал 3 тысячи долларов за закрытие дела.

Начальника отдела полиции на Волыни задержали из-за взятки в 3000 долларов за закрытие дела. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"Следователи ГБР задержали начальника одного из отделов ГУНП в Волынской области за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). По предварительной информации, правоохранитель требовал и получил 3000 долларов США от гражданина в обмен на закрытие уголовного производства и неизъятие транспортного средства", - говорится в сообщении.

При получении неправомерной выгоды правоохранитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения, избрании меры пресечения и отстранения от должности, добавили в Офисе Генпрокурора.

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Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Львовской области при содействии прокурора Волынской области. Оперативное сопровождение - Волынское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, на Волыни будут судить полицейского за вымогательство взятки в 3 тыс. долларов.

Напомним, ГБР провело обыски в управлении нацполиции на Ривненщине.

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Взятка, ГБР, Волинь, Офисе Генпрокурора.
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