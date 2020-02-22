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Напали на фермера и его семью: Полиция устанавливает личности преступников

Напали на фермера и его семью: Полиция устанавливает личности преступников
12:03 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Одесской области неизвестные напали на фермера и его семью, пострадавших доставили в больницу с травмами различной тяжести.

В селе Главани, что в Одесской области, совершено разбойное нападение на местного фермера и его семью.

Об этом сообщили правоохранители.

Двое неустановленных лиц в масках среди ночи ворвались в частный дом, где напали на хозяина дома - местного фермера и его жену (оба 1966 года рождения), а также на мать жены (1946 года рождения). 

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Нападавшие избили хозяев, а также стреляли в сторону фермера из травматического пистолета. В результате применения физической силы грабители заставили хозяина отдать деньги и ценности, с которыми с места совершения преступления скрылись.

Пострадавшие были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести. 

Полиция начала досудебное расследование по ст. 187 УК Украины.

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Одесса, Нападение, Фермер, Нацполиция, ГУНП.
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