Геращенко: Ситуация в "Новых Санжарах" под контролем

Новости Украины:В МВД заявили, что ситуация в "Новых Санжарах" находится под контролем правоохранителей.

Правоохранители "взяли в кольцо" санаторий "Новые Санжары", где на обсервации пребывают эвакуированные из Уханя, и полностью контролируют ситуацию, сообщил на брифинге в субботу заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Новых Санжарах все спокойно, митингов нет. национальная полиция и нацгвардия взяли в кольцо санаторий и контролируют, чтобы ни один человек, который не должен там быть не проник на территорию",- сказал он.

По его словам, правоохранители сегодня готовятся предъявить обвинения 24 особам, задержанным в день массовых беспорядков и позднее отпущенным. "Полиция сегодня готовится предъявить административные правонарушения 24 лицам, задержанным ранее", - сказал замминистра.

Он отметил, что все задержанные лица являются жителями Полтавской области.

"У меня нет информации относительно того, что они ранее были замечены на других митингах",- сказал замминистра МВД.

"Фактов, что привозили людей из других областей у меня нет. Была информация что на разных порталах за деньги предлагали размещать информацию, которая бы разогревала события",- добавил Геращенко.

Напомним, Беспорядки в Новых Санжарах: Задержанному изберут меру пресечения.